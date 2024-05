Lascia la Lazio ma resta in Serie A: ha detto sì alla Juventus. Trattativa a sorprese per il club bianconero, l’indiscrezione

Il calciomercato estivo, in attesa del quadro definitivo sulle panchine di Serie A, è già entrato nel vivo.

Si muove anche la Juventus di Cristiano Giuntoli, che si appresta ad annunciare Thiago Motta come nuovo allenatore. I nomi in entrata, ormai noti, sono quelli di Calafiori, Koopmeiners e non solo, con Di Gregorio in chiusura e primo ormai definito dal club bianconero.

Nelle ultime ore è spuntato anche un nome nuovo. Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini, infatti, Guendouzi sarebbe in trattativa con la Juventus.

Calciomercato Juve, spunta l’ipotesi Guendouzi: tutti i dettagli

Come riferito dal giornalista, ci sono già stati contatti con il procuratore e c’è il sì del giocatore, ma c’è da impostare ora la trattativa con la Lazio.

Spunta così la pista Guendouzi per il centrocampo della Juve. Il francese è reduce dalla sua prima stagione in Serie A, con la maglia della Lazio, dove ha finito in crescendo con Sarri prima ed anche dopo l’arrivo di Tudor. Staremo a vedere.