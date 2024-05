“È fuori”: Lotito tuona, l’annuncio definitivo sul big della Lazio

Annuncio definitivo del presidente Lotito sul big della Lazio. Le dichiarazioni del numero uno biancoceleste

Luis Alberto e la Lazio sono ai saluti. L’anticipazione degli scorsi mesi, lanciata su TvPlay, trova la definitiva conferma: lo spagnolo, fra le ‘spine’ di Tudor, lascerà il club in estate dopo la rottura definitiva con Lotito e con il club biancoceleste.

Il fantasista spagnolo è nel mirino dell’Al-Duhail, con la Lazio che chiede 15 milioni di euro. L’ultima offerta recapitata da Doha, però, è di circa 10 milioni più bonus, più un maxi ingaggio per il giocatore.

Sul possibile addio di Luis Alberto si è espresso il presidente Lotito, così ai microfoni de ‘Il Messaggero’: “Non mi interessa, è lui che vuole andare via. Qui ha un contratto di 4 anni e può restare a Formello. L’offerta dal Qatar per me è bassa e, per compensarla e accettarla, ho chiesto al giocatore di rinunciare a qualcosa visto che ha detto pubblicamente che non vuole più un euro dalla Lazio”.