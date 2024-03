Lazio-Juve, Tudor esclude Immobile e Luis Alberto: confermata anticipazione

Fa discutere la doppia esclusione dall’undici titolare, ma le scelte del tecnico croato sono tutt’altro che sorprendenti

Hanno acceso un dibattito le scelte di Tudor per la sfida con l’ex Juventus, nel primo match da tecnico della Lazio. Su tutte, ovviamente, le esclusioni di Luis Alberto e Ciro Immobile dall’undici titolare, a vantaggio di Kamada e Castellanos. Le ‘mosse’ del tecnico croato confermano del resto quanto anticipato il 15 marzo scorso a Tv Play.

Nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ di quindici giorni fa, avevamo proprio detto che per Tudor non esistono e non sarebbero esistite prime donne, nomi e maglie prenotate. Che, in sostanza, le gerarchie nella squadra biancoceleste si sarebbero pressoché azzerate. Dall’Udinese al Verona fino al Marsiglia, in tutte le sue esperienze da allenatore il quarantacinquenne di Spalato ha sempre dimostrato grande personalità, non guardando in faccia a nessuno.