Trattativa serrata, non c’è tempo: firma con la Juve prima dell’Europeo

La Juventus potrebbe definire il primo grande ‘colpo’ del suo mercato entro le prossime due settimane: c’è fiducia

Il campionato è chiuso da poco, al netto della partita ancora da recuperare tra Atalanta e Fiorentina comunque ininfluente per la classifica, ma di mercato si parla già da parecchio tempo. Di nomi, piste, possibili trattative, scenari dolorosi, se ne sono fatti a iosa. La Juventus è senza dubbio tra le società da cui ci si aspetta di più, soprattutto con il cambio allenatore.

Andato via Alex Sandro, un giocatore almeno dovrà arrivare in quel ruolo e ovviamente l’identikit – anzi, la trattativa – è quella che porta a Riccardo Calafiori del Bologna. Il difensore classe 2002 non vede l’ora di seguire Thiago Motta, ma il tecnico italo-brasiliano potrebbe essere importante anche per un’altra firma, stavolta a parametro zero. Nessun nuovo arrivo in senso stretto, ma un rinnovo fondamentale come quello di Adrien Rabiot. I due hanno giocato insieme al PSG, con un rapporto molto buono, poi la stima reciproca è sempre rimasta intatta, anzi è aumentata viste le carriere di entrambi. ‘Cavallo Pazzo’ è in scadenza di contratto, di nuovo dopo lo scorso anno, per cui la Juve ha riavviato la trattativa per trovare un altro accordo per il prolungamento. E le porte da parte del francese e della mamma Veronique, che ne cura gli interessi, sono state da subito aperte.

Rinnovo Rabiot, Juve in rialzo: ecco quando può firmare

I bianconeri vorrebbero trattenerlo, è una priorità, per questo i contatti sono fitti con Giuntoli. E da quanto filtra l’intenzione o comunque il pensiero di entrambi ad ora è quello di proseguire insieme. Anche se ovviamente poi trovare l’accordo non è mai semplice. Anche perché i tempi non sono così dilatati come si potrebbe pensare. Rabiot vorrebbe infatti risolvere il suo futuro nelle prossime due settimane al massimo, ovvero prima di cominciare ufficialmente l’avventura agli Europei in Germania con la Francia.

Prima partita dei Bleus il 17 giugno, data per cui spera di aver già firmato il suo nuovo contratto. Le possibilità che l’ex PSG resti alla Juve sono importanti, magari anche con un accordo che va oltre la singola stagione, almeno due anni. La presenza di Thiago Motta, suo ex compagno, può invogliarlo ulteriormente visto che anche per il nuovo mister sarà assolutamente centrale. E poi Rabiot è legatissimo ai colori bianconeri. Non è escluso che già a breve possano arrivare novità in tal senso. Intanto la Juve lavora anche ad altre piste per la mediana, oltre al sogno Koopmeiners. Piace sempre Khephren Thuram, scadenza 2025 e una valutazione comunque importante, da oltre 20 milioni.