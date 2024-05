Italiano distrutto: “Perdere così fa male”. Poi l’annuncio sul futuro

Italiano distrutto dopo la seconda sconfitta in finale di Conference League: “Perdere così fa male”. L’annuncio sul futuro

Per il secondo anno consecutivo arriva la beffa nel finale, stavolta nei tempi supplementari. La Conference League sfugge ancora alla Fiorentina, a trionfare è l’Olympiacos.

A ‘Sky Sport’, ecco il commento a caldo di Vincenzo Italiano: “Dispiace. Anche oggi abbiamo avuto tante situazioni per andare in vantaggio e per pareggiarla all’ultima palla. Abbiamo lottato, abbiamo sudato, abbiamo giocato contro una squadra che non ti permette di fare delle belle partita. Dispiace perché per l’ennesima volta non meritiamo di perdere una partita del genere. È una grande delusione, perdere così fa male”.

La domanda, inevitabile, è anche sul futuro: “In questo momento anche io sono troppo deluso e dispiaciuto perché ero il primo a crederci, domenica ci aspetta un’altra partita a Bergamo poi si chiuderà la stagione e parlerò con la società”. Si attende ora la decisione definitiva del tecnico e l’annuncio ufficiale della Fiorentina.