Problemi sugli spalti: apprensione viola ad Atene

Ecco cosa è successo al termine del primo tempo della finale di Conference League, tra l’Olympiacos e la Fiorentina, che si sta svolgendo in Grecia

Attimi di apprensione all’OPAP Arena di Atene, dove si sta giocando la finale di Conference League, tra l’Olympiacos e la Fiorentina.

Al termine del primo tempo, i calciatori di Vincenzo Italiano non sono rientrati nello spogliatoio, per seguire con attenzione quanto stesse accadendo sugli spalti.

Alcuni tifosi dell’Olympiacos hanno, infatti, invaso una zona occupata da quelli Viola, con la polizia chiamata ad intervenire. La scena – come detto – è stata osservata da vicino dai calciatori della Fiorentina, con Dodo visibilmente preoccupato per quanto stesse avvenendo. Come raccontato da Sky Sport, infatti, quel settore dello stadio erano presenti i cari del terzino.

Il giocatore brasiliano, pochi minuti dopo, ha fatto, però, rientro negli spogliatoi, con il resto dei compagni, una volta tranquillizzato dagli uomini della sicurezza.