Milan, via il big: dal Napoli il sostituto

Il noto giornalista parla del futuro del Milan e di possibili acquisti. Ecco la scelta qualora dovesse essere ceduto il big

La firma sul rinnovo non è ancora arrivata, ma Mike Maignan e il Milan stanno lavorando con la volontà di trovare un accordo.

Le parti non sono così distanti, però, senza la fumata bianca è giusto pensare ad un eventuale successore. Nelle settimane scorse si è fatto spesso il nome di Di Gregorio, destinato a vestire la maglia della Juventus.Â

Carlo Pellegatti, così, suggerisce altri profili, qualora Maignan dovesse fare le valigie e lasciare il Diavolo: “Se dovesse andare via Maignan, io sono per Caprile (tornerĂ al Napoli dopo il prestito all’Empoli, ndr.)- afferma il noto giornalista ai microfoni di TvPlay -. Diego Costa vale 45 milioni, il Milan può mai spendere così tanto per un portiere? Montipò mi piace, buon portiere, ma vorrei qualcosa… Al Milan si ambisce a qualcosa di diverso. Se dovesse andare via Maignan, prendiamo un portiere italiano, visto che ora ce ne sono”.

Milan, Pellegatti: “Non ad Emerson Royal. Florenzi non è un caso”

Carlo Pellegatti, poi, parla anche di Emerson Royal, per il quale, nelle scorse ore c’è stato un incontro a Casa Milan, e del futuro di Alessandro Florenzi.

Per il noto giornalista il brasiliano “non è fattibile”, troppi “30 milioni per un difensore di fascia. Per quanto riguarda l’italiano, invece, afferma: “DiventerĂ un grande direttore sportivo, un grande manager, è un capogruppo. Queste persone ci servono. Nei momenti difficili, anche i giocatori che fanno gol hanno bisogno di una figura carismatica. Kjaer tante volte parlava ai compagni. Bisogna tenere conto anche di questo quando si acquistano i calciatori. Se c’è un caso Florenzi con l’arrivo di Fonseca? No, parola grossa dire caso. Fonseca è stato uno dei motivi per cui Florenzi andò via. Se dovessero esserci delle offerte, magari dall’Arabia, Florenzi ci può pensare. Caso no, ma punto interrogativo sì”.