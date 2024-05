Conference League, Fiorentina nuovamente beffata allo scadere: decide El Kaabi nei tempi supplementari dopo il lungo check del Var

Il sogno Conference League diventa una maledizione per la Fiorentina di Italiano. Per il secondo anno consecutivo la Viola perde in finale, a trionfare è l’Olympiacos di Mendilibar.

La partita è piuttosto bloccata e le due squadre faticano a rendersi pericolose nell’area avversaria. Il copione è più o meno lo stesso per tutti i 90 minuti: la formazione di Italiano prova a fare la partita, i greci sono più guardinghi, ma Nico Gonzalez e compagni non riescono a fare male. Si va così ai supplementari, dove arriva la beffa per il secondo anno consecutivo allo scadere: decide El Kaabi che anticipa la difesa viola e di testa insacca in rete il gol vittoria.

L’1-0 dell’Olympiacos arriva dopo un lungo check del Var per un possibile fuorigioco. Purtroppo per i viola, però, la posizione di partenza è regolare. La Fiorentina, per la seconda stagione consecutiva, deve arrendersi in finale.

OLYMPIACOS-FIORENTINA 1-0 d.t.s.: 116′ El Kaabi (O)