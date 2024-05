“Vlahovic via, c’è già il sostituto”: l’annuncio toglie il fiato

Dusan Vlahovic verso l’addio alla Juventus, rivelazione a sorpresa: ecco chi prenderà il suo posto nell’attacco bianconero

Pur soffrendo in alcuni momenti della stagione come tutta la Juventus, Dusan Vlahovic ha lottato duramente e, alla fine, si è tolto le sue soddisfazioni. Votato come miglior attaccante del torneo, secondo in classifica marcatori dietro Lautaro Martinez, autore della rete decisiva in finale di Coppa Italia con l’Atalanta, ultimo gol di 18 totali in tutta la stagione.

Almeno in parte, si è rivisto un Vlahovic insomma nella sua forma migliore, con potenzialità enormi in grado di trascinare il collettivo bianconero. Un buon viatico per il futuro a Torino. Anche se il suo futuro, in realtà, non è stato ancora blindato in chiave bianconera e anzi c’è chi ritiene che, a fronte di un’offerta congrua, il giocatore sarà lasciato andare, per far posto a un altro centravanti.

Juventus, Zirkzee al posto di Vlahovic: ci sono già le cifre

Quanto riporta il giornalista Maurizio Pistocchi avrebbe del clamoroso. Sul suo profilo ‘X’, scrive che al centro dell’attacco della Juventus, nella prossima annata, al posto del serbo ci sarà Joshua Zirkzee.

L’accostamento con l’olandese non stupisce, visto che si tratta di un pallino di Thiago Motta, candidato autorevole, a meno di imprevedibili ribaltoni a questo punto, a sedere sulla panchina. Pistocchi però si espone in maniera abbastanza importante: “Giuntoli ha già chiuso un altro colpaccio dopo Di Gregorio. Zirkzee arriverà dal Bologna per 50 milioni e sostituirà il partente Vlahovic al centro dell’attacco”. Se la notizia fosse confermata, inizierebbe a prendere corpo una vera e propria rivoluzione per la Juventus.