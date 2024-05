Squalifica e rinnovo: UFFICIALE la firma del tecnico

Dopo la squalifica scatta il rinnovo: la firma del tecnico adesso è ufficiale

Tutto nel giro di pochissimo tempo. Prima la squalifica, poi la riduzione delle giornate e infine l’annuncio del rinnovo di contratto dopo il successo.

In casa Grosseto è ancora grande la festa per la promozione in Serie C. La compagine maremmana è riuscita infatti a conquistare la promozione grazie alla vittoria ai playoff prima contro il Livorno e poi contro il Tau Altopascio. Una promozione che ha visto come grande artefice il tecnico Roberto Malotti. L’allenatore fiorentino è stato però squalificato per ben sette giornate di squalifica. Nonostante questo però il Grosseto ha annunciato il suo rinnovo. Intanto la squalifica è stata ridotta da sette giornate a cinque. Il tecnico ha già scontato una giornata nella finale di playoff contro il Tau Altopascio, con le giornate scontate da 5 a 4. Dopo la finale playoff però, Malotti ha rimediato un’ulteriore giornata di squalifica, dunque le giornate restano 5, con l’allenatore che mancherà quindi per l’inizio della stagione.

Nonostante questo però, il club biancorosso ha voluto puntare fortemente sull’allenatore che ha garantito la promozione. Da qui il rinnovo. Questo il comunicato ufficiale:

“Us Grosseto annuncia con soddisfazione di aver raggiunto l’intesa con il responsabile tecnico della Prima Squadra Roberto Malotti per la prosecuzione del rapporto tra le parti nella stagione sportiva 2024-2025. L’allenatore di Firenze siederà ancora sulla panchina del Grifone, proseguendo il solerte lavoro intrapreso in biancorosso nell’ultimo terzo di campionato. Mister Malotti, dopo aver assunto le redini del Grosseto a metà febbraio, ha conquistato infatti 25 punti in 12 partite. In un clima di grande condivisione e motivazione, mister Malotti si è detto entusiasta di proseguire il suo impegno a Grosseto e sono state gettate le basi per una stagione che dovrà vedere il Grifone assoluto protagonista”.