Dybala agita la Roma: “Ha fatto il suo tempo”

Paulo Dybala è la stella della Roma, ma circolano indiscrezioni anche su un possibile futuro lontano dalla Capitale

La Roma ha chiuso la stagione al sesto posto in classifica, conquistando la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. Sfiorato il quinto posto, che poteva significare Champions League, per gli uomini di Daniele De Rossi e il club è tempo di pensare al futuro.

Ieri, a margine del ‘Premio Ussi’, lo stesso allenatore giallorosso ha parlato delle strategie per crescere e riportare la squadra nella massima competizione europea: “Mi piace che ci siano le stesse idee con la società. Ci siamo confrontati e coincidono. Non sempre tutte le idee sono facili da portare a termine. Ma abbiamo più piani. Quando arrivi sesto il bilancio è sufficiente, ma volevo riportare la Roma in Champions e in finale di Europa League. I modi con cui abbiamo lavorato sono corretti. Dobbiamo far sì che la Roma arrivi in fondo alle competizioni con l’atteggiamento fisico e mentale simile a quello dell’Atalanta“. Parole importanti che segnano il percorso da seguire nella prossima stagione.

Ma De Rossi ha parlato anche di Paulo Dybala, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025 e con alcune indiscrezioni di calciomercato che lo coinvolgono. “Mi tengo stretto tutti i miei giocatori. Adesso non diremo nulla a voi. Però è il momento di fare, non di dire. Nel calcio si fanno dei progetti che vengono scombussolati dalle decisioni del calciatore o del procuratore. Dire oggi questo rimane è un boomerang. Dobbiamo essere bravi anche dal punto di vista della comunicazione”. Dunque, tutto aperto per il futuro di Dybala.

🚨#DeRossi ai Premi Ussi: “Ieri giusto atteggiamento, quindi per certi versi è anche più preoccupante. Abbiamo perso per un gol di un giocatore che doveva essere espulso due minuti prima. Mercato? Abbiamo piani A, B, C, D, E”‼️ 📹 @francescoiucca pic.twitter.com/V0Igej0yeO — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 27, 2024

Dybala alla Roma “ha fatto il suo tempo”: la sentenza in diretta

Sulla questione Dybala è intervenuto, ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista Sandro Sabatini: “Dybala ha 31 anni, meglio non può fare. Ogni anno che passa, farà un pochino peggio, si tratta di gestire la fase calante. È un grande giocatore, ma tra futuro e passato è molto più probabile che si ragioni su Dybala sul passato prossimo. È stato e non sarà. Le prospettive orientano l’umore di chi deve fare valutazioni su di lui”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’opinionista e commentatore televisivo Nando Orsi: “Cosa è più conveniente, avere Dybala per 20 partite all’anno oppure risparmiare per un giocatore meno forte che riesce a fare 35 partite? Per me, Dybala e Lukaku alla Roma hanno fatto il loro tempo. Ed è giusto che De Rossi lavori con situazioni sicure”. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma la questione è da tenere d’occhio.