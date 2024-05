Doppia offerta per Kvaratskhelia: il Napoli trema

Il Napoli alle prese con diversi addii pesanti, rischia di salutare anche Kvaratskhelia: doppia offerta per il georgiano

In una annata disastrosa per il Napoli, ha provato a tenere a galla gli azzurri Khvicha Kvaratskhelia, uno dei pochi con un rendimento quasi sempre all’altezza della situazione, ma anche lui condizionato dalla stagione balorda dei campioni d’Italia uscenti. Che ora, tra i tanti addii eccellenti in vista, rischiano di dover vivere anche il suo.

Antonio Conte, sempre più vicino alla panchina azzurra, vorrebbe trattenerlo e anche il club non intenderebbe cederlo. Ma pesano, sullo sfondo, un rinnovo e un adeguamento contrattuale non ancora arrivati. E di fronte a proposte economiche di un certo livello, il georgiano potrebbe essere tentato di cambiare aria e il Napoli, senza l’intesa per il rinnovo, potrebbe valutare un addio remunerativo. Il Psg avrebbe già presentato una prima offerta da 80 milioni di euro, ma sarebbe disposto a spingersi fino al limitare dei 100 milioni. Un interessamento, quello dei francesi, confermato dall’agente del giocatore all’edizione georgiana della ‘Gazzetta’, rilanciando la palla alla società partenopea: “Dipenderà tutto dalla volontà di De Laurentiis“.