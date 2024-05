Dalla Juventus all’Inter, affare gratis: ha detto no al rinnovo

Niente rinnovo, vuole soltanto l’Italia e può arrivare gratis: Inter, Juventus, Milan e Napoli, è bagarre per il parametro zero

Dove non si può arrivare con i soldi, bisogna arrivarci con la ‘fantasia’. Il calcio italiano è un maestro in questo, capace di scovare le occasioni più importanti a basso costo.

Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ne ha fatto un marchio di fabbrica, confermato quest’estate dagli arrivi – ovviamente gratis – di Taremi e Zielinski. Due colpi, al quale può far seguito anche il terzo. Già perché l’appetito vien mangiando, ma anche guardando: così l’Inter ci pensa, ma anche Juventus, Milan e Napoli non hanno certo intenzione di non provarci.

Perché l’occasione è di quelle ghiotte: quasi duecento partite nella Liga, 29 in Champions League, un campionato vinto non è un biglietto da visita che passa inosservato. Ecco allora che Mario Hermoso è da mesi ormai uno dei nomi più caldi sul mercato, complice il suo contratto con l’Atletico Madrid in scadenza il prossimo 30 giugno.

Calciomercato, Hermoso vuole la Serie A: la situazione

Una tentazione per le big del nostro campionato che può presto tramutarsi in realtà. Già perché, stando a quanto riferito da ‘Chiringuito tv’, Hermoso avrebbe già comunicato la decisione di non rinnovare il contratto con l’Atletico Madrid e avrebbe già salutato tutti i dipendenti del club colchoneros.

Un saluto che è io preludio di un viaggio con destinazione già decisa. La stessa fonte, infatti, è sicura che Hermoso il prossimo anno giocherà in Serie A. Nessun nome di squadre fatte, ma il nome del centrocampista spagnolo è da tempo nel mirino delle big del calcio italiano. Ci pensa la Juventus, ad esempio, ma non è indifferente l’Inter, così come ci potrebbero provare Milan e Napoli, senza scartare a priori l’ipotesi Roma.

Hermoso rappresenterebbe un innesto di grande qualità, sicuro rendimento e bassa spesa: proprio l’identikit perfetto per qualsiasi società di calcio. Juve, Milan, Inter e Napoli possono cogliere l’occasione.