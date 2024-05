Sorpresa Milan, è UFFICIALE: spunta il nuovo allenatore

Il Milan ha chiuso il campionato contro la Salernitana salutando Stefano Pioli. Ora è tempo di pensare al prossimo futuro: annunciati i convocati per l’amichevole di venerdì 31 maggio contro la Roma

Si è conclusa con un pirotecnico 3-3 la stagione del Milan, che in casa contro la Salernitana sabato sera ha avuto modo di salutare tutti i grandi protagonisti di questi anni arrivati a fine corsa.

Uno su tutti Stefano Pioli, che microfono alla mano ha ringraziato e salutato tutti: dallo staff alla società passando per calciatori e tifosi. Un momento toccante che resta inevitabilmente scolpito nella memoria del pubblico di San Siro che ha ringraziato i propri beniamini.

L’ultimo sforzo stagionale del Milan arriverà però il prossimo 31 maggio in amichevole contro la Roma in una insolita cornice australiana. A Perth si affronteranno quindi rossoneri e giallorossi con fischio d’inizio previsto alle 13.00 ore italiane, ovvero le 19.00 locali, nella cornice dell’Optus Stadium.

Milan, tutto pronto per l’Australia: i convocati alla corte di Bonera

Messa in archivio un’annata lunga e culminata col secondo posto in Serie A, il Milan si prepara quindi a salutare questo 2023/24 con l’amichevole in Australia contro la Roma.

Uno scenario suggestivo e particolare in cui non ci sarà Rafael Leao per motivi personali, e nel quale sarà invece presente Daniele Bonera come allenatore, in attesa poi del nuovo tecnico. A confermare il tutto ci ha pensato lo stesso Milan con una nota sul proprio sito ufficiale in cui è presente l’elenco dei convocati che vede ancora dentro un altro promesso partente come Olivier Giroud che guiderà l’attacco con i vari Jovic e Okafor.

PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.

Allenatore: Daniele Bonera