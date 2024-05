Milan-Camarda ancora insieme: arriva la firma | CM.IT

Firma in arrivo per l’attaccante Francesco Camarda, che segna in nazionale, e si lega al Milan con il suo primo contratto da professionista

Si è chiusa ufficialmente la stagione del Milan, che in queste ore è pronto a volare in Australia per l’amichevole contro la Roma, in programma il 31 maggio. Le attenzioni, però, sono rivolte al futuro.

Nei prossimi giorni in casa rossonera sono, infatti, attese le firme dell’allenatore che guiderĂ il Diavolo. Difficile che si vada oltre la prima settimana di giugno. Il tifoso scoprirĂ così se sarĂ davvero Paulo Fonseca il successore di Stefano Pioli, come tutto lascia ormai pensare. E’ difficile, ma le sorprese non possono essere ancora scartate del tutto; giugno, però, sarĂ anche il mese di un’altra firma importante, quella di Francesco Camarda.

Milan, firma ad un passo per Camarda

L’attaccante classe 2008, protagonista con un super gol con la maglia della nazionale italiana Under 17, si appresta a siglare il suo primo contratto da professionista.

Le parti, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, erano a lavoro per trovare un accordo, con la ferma volontà di proseguire insieme. Le proposte dall’estero, soprattutto dalla Premier League e dal Borussia Dortmund, non sono mancate, ma oggi sono lontane. Come appreso da Calciomercato.it, è attesa, dunque la fumata bianca (ancora qualche dettaglio) che porterà il baby bomber a firmare fino al 30 giugno 2027. Camarda sarà così pronto ad essere la stella del Milan Under 23, che sarà guidato in panchina da Daniele Bonera