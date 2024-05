Icardi torna in Serie A: l’indizio sulla destinazione meno attesa

Nuove voci sul ritorno in Serie A di Mauro Icardi: destinazione a sorpresa per il bomber argentino, l’indizio

Una stagione da 32 gol e 12 assist, per Mauro Icardi, al Galatasaray, conclusa nel migliore dei modi. L’attaccante argentino è stato decisivo anche all’ultima giornata, con la doppietta contro il Konyaspor nella vittoria per 3-1 che ha dato ai suoi il secondo titolo nazionale di fila.

Alla seconda annata in Turchia, il bomber si è confermato ancora su ottimi livelli, dimostrando di non aver perso la capacità di incidere e fare gol in qualunque situazione. A Istanbul, si è ritrovato, dopo gli anni complicati al Psg. E ha riacceso su di sé l’interesse di non pochi estimatori, anche nel nostro campionato. C’è una squadra che potrebbe riprovare seriamente a riportarlo in Serie A.

Icardi al Como, i lariani ci provano

Si tratta del Como, tornato in massima serie dopo oltre vent’anni, con una proprietà ambiziosa e che vuole investire. Sul taccuino del club lariano, c’è anche il nome di Icardi, che del resto appena può torna volentieri in Italia con la sua famiglia e ha ancora una villa che si affaccia sul lago omonimo.

Secondo i bookmakers, l’eventualità è possibile ed è bancata a 7.50 su Sisal. Operazione comunque non semplice, con altre più probabili per rinforzare la squadra in vista del ritorno in massima serie. Antonio Candreva e Andrea Pinamonti sono quotati a 2,75, Pedro e Miretti a 5, Jamie Vardy a 6.