Gudmundsson alla Juve grazie a Chiesa: Inter anticipata

Giuntoli in pressing sull’attaccante islandese del Genoa in caso d’addio di Chiesa: il club bianconero soffia l’attaccante islandese all’Inter

Continua la telenovela sul futuro alla Juventus di Federico Chiesa, con le prossime settimane che saranno decisive per l’eventuale rinnovo e il futuro dell’ex Fiorentina alla Continassa.

Prossimamente è atteso un nuovo vertice con gli agenti dell’attaccante, che dopo la finale vinta contro l’Atalanta in Coppa Italia ha aperto alla sua permanenza in bianconero. Giuntoli lavora almeno per un accordo ponte fino al 2026 per evitare lo spettro dell’addio a parametro zero. Roma e Milan nel nostro campionato seguono intanto da vicino la situazione del classe ’97 e nazionale azzurro, mentre all’estero oltre al Bayern Monaco non tramonta l’interesse in Premier League del Liverpool.

Calciomercato Juventus, colpo Gudmundsson con l’addio di Chiesa

Da capire anche quale sarà il pensiero del futuro allenatore Thiago Motta sulla questione, con offerte sopra i 40 milioni di euro che potrebbero ulteriormente cambiare gli scenari su Chiesa.

Intanto il Dt Giuntoli, per non farsi trovare impreparato, tiene calda la pista Gudmundsson per l’attacco della ‘Vecchia Signora’ dove l’unico incedibile è Yildiz al netto del futuro di Vlahovic, con il serbo comunque che sembra destinato alla permanenza sotto la Mole a meno di offerte fuori mercato. Kean andrà via, mentre Milik potrebbe restare senza proposte congrue. Gudmundsson è un profilo che stuzzica da tempo la dirigenza della Juventus e Giuntoli punta ad anticipare la concorrenza di Inter, Napoli e delle big inglesi. Il Genoa valuta 30-35 milioni di euro il suo gioiello e i bianconeri per abbassare il prezzo potrebbero inserire alcune contropartite come Miretti, Barrenechea, Barbieri o il prestito di Djalò.