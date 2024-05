Accordo trovato: 40 milioni e va alla Juve

Con la stagione ormai al tramonto la Juventus pensa giustamente già al futuro. Sulla fascia destra torna in auge un nome dall’estero

Cala il sipario sulla stagione di alti e bassi della Juventus, che con la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione Champions ottenuta può comunque ritenere raggiunti i propri obiettivi. Ora è tempo di voltare pagina con la nuova guida tecnica e un progetto che ripartirà dalla sessione estiva di calciomercato.

Giuntoli e soci lavorano quindi sul potenziamento dell’organico in vista di quello che sarà un nuovo capitolo per i bianconeri, probabilmente con Thiago Motta in panchina. Tra i ruoli che potrebbero incassare un upgrade dal mercato c’è anche la corsia di destra, lì dove Tim Weah non ha vissuto un’annata entusiasmante, e dove si è quindi adattato per larghi tratti anche McKennie senza dimenticare il polivalente Cambiaso.

In questo senso quindi dalla Spagna rilanciano l’ipotesi relativa ad una occasione interessante, quella che porta a Yan Couto. Il laterale brasiliano classe 2002 ha vissuto una stagione da incorniciare con il Girona che ha raggiunto la storica qualificazione alla prossima Champions League col terzo posto ottenuto in campionato. Dal canto suo Couto ha messo a referto ben 10 assist e un gol in Liga.

Calciomercato Juventus, prezzo fissato per Yan Couto: intreccio tra City e Girona

Numeri interessanti per un calciatore di proprietà del City Group, con il Manchester City di Pep Guardiola come società madre, e che ha quindi giocato in prestito al Girona. Il suo contratto con scade nel 2025, e dunque dall’Inghilterra ascolteranno le offerte, con la squadra catalana attenta alla sua situazione.

Il City ha già confermato di non avere Couto nei piani per la prossima stagione vista la copertura nel ruolo. Secondo quanto evidenziato da ‘EstadioDeportivo.com’ al momento le squadre interessate sarebbero proprio la Juventus e il Bayer Leverkusen con il prezzo del cartellino fissato sui 40 milioni di euro.

Qualora non arrivasse una proposta economicamente soddisfacente il City Group potrebbe quindi optare per una cessione definitiva proprio al Girona ad un prezzo più congruo anche per evitare di perderlo a zero nel 2025.