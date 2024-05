Mancati pagamenti ed esclusione choc: li hanno sbattuti fuori

La decisione non è tardata ad arrivare e può creare i presupposti per un effetto domino assolutamente travolgente. Ecco cosa sta succedendo

Non sono pochi i provvedimenti che dentro e fuori dal campo si stanno prendendo le luci della ribalta. Nelle categorie minori così come in quelle più “gettonate”, ci sono diverse situazioni ancora tutte da valutare che potrebbero far letteralmente saltare il banco.

A prendersi le luci della ribalta nelle ultime settimane sono state spesso vicissitudini di natura economica. Questioni irrisolte improvvisamente divampate che potrebbero orientare alcune situazioni in una direzione nel precisa. Ad offrire un puntuale ragguaglio di una delle ultime situazioni spinose è stata lacasadic.com, che cita alcuni organi di stampa locali. La questione riguarda le giovanili e l’Under 17 del Lecco, che non si sono potuti allenare allo stadio di Bione per delle questioni di natura prettamente economica.

Stadio di Bione chiuso al Lecco: ecco cosa è successo

Secondo quanto evidenziato da diverse fonti locali, infatti, alla base della decisione ci sarebbe sostanzialmente un pagamento arretrato per quanto riguarda l’affitto dei campi. Ragion per cui la pendenza irrisolta tra il gestore, InSport e la Calcio Lecco si sta rivelando un vero e proprio braccio di ferro.

Stando alle fonti sera citate, i calciatori del Lecco saranno chiamati ad usufruire dello stadio Rigamonti-Ceppi per gli allenamenti. Sull’argomento si è espresso anche l’assessore allo Sport Emanuele Torri, che ha così commentato la vicenda: “Trattandosi di un rapporto tra gestore del Centro Sportivo e la Calcio Lecco, ci auguriamo semplicemente che la situazione possa risolversi, soprattutto nell’interesse dei numeri atleti e allenatori che sono coinvolti e che vivono lo sport con passione”.

Si tratta chiaramente di una situazione da monitorare con estrema attenzione anche perché, nel caso in cui non si arrivasse ad uno sbocco risolutivo, il Lecco rischierebbe grosso. Impegnata tra poche ore nel match contro la Polisportiva Erbusco nella fase interregionale del Campionato femminile Under 17, i lombardi potrebbero anche incorrere in una sconfitta a tavolino nella peggiore delle ipotesi. Situazione da monitorare con attenzione.