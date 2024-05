Nuovo derby nella Capitale: Roma e Lazio si sfidano per il bomber

Roma e Lazio potrebbero presto entrare in rotta di collisione per l’acquisto del nuovo attaccante: è una vera occasione sul calciomercato

La rivalità tra Roma e Lazio è molto più che una sfida sul campo e per la classifica. È una questione identitaria, che va oltre il semplice senso di vittoria e sconfitta, che spesso ha svoltato in un senso e nell’altro un’intera stagione. Capita spesso anche sul calciomercato che le due squadre della Capitale puntino gli stessi obiettivi e ciò potrebbe verificarsi anche nelle prossime settimane.

Entrambi i club vivranno stravolgimenti importanti nel reparto offensivo. I giallorossi perderanno quasi certamente Romelu Lukaku, che potrebbe finire nel mirino del Napoli, e hanno bisogno di un sostituto di primo piano, ma anche di alternative importanti per affrontare al meglio tutte le competizioni.

Anche in casa Lazio, la situazione non è così limpida. La stagione di Ciro Immobile è stata piuttosto deludente e in calo rispetto alle precedenti annate, per cui probabilmente i biancocelesti cercheranno di rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor in quella zona di campo. E, proprio in tal senso, i due club rivali potrebbero entrare in rotta di collisione per un obiettivo comune.

Occasione Pinamonti sul calciomercato: la Lazio sfida la Roma

Dopo la retrocessione del Sassuolo, Andrea Pinamonti potrebbe diventare un’occasione parecchio interessante per diversi club intenzionati a puntare sulle sue qualità offensive. La valutazione ovviamente non può essere esorbitante, nonostante l’ottima stagione giocata, per cui le società implicate potrebbero chiederlo ai neroverdi in prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Questa potrebbe essere anche l’intenzione di Roma e Lazio, pronte ad affrontarsi per arrivare al bomber. Non si tratterebbe di un titolare assoluto, ma di un calciatore molto prezioso nelle rotazioni offensive e che potrebbe fare molto bene anche da subentrante, grazie alla sua fisicità straripante e un buon senso del gol.

I due club ci pensano, ma non va scartata neanche l’ipotesi che, in fasi più avanzate del calciomercato, ci possa pensare l’Inter per completare l’attacco, soprattutto in prestito. Si tratterebbe di un ritorno a casa e di un calciatore molto utile per le liste.