Napoli, nuova protesta al ‘Maradona’: “Vada altrove”

Tra pochi istanti si chiuderà il primo tempo di Napoli-Lecce. La protesta dei tifosi azzurri, però, non è passata inosservata

Ultima di campionato per il Napoli davanti al proprio pubblico. In un “Maradona” piuttosto asettico, gli uomini di Calzona si apprestano a chiudere il primo tempo della sfida con il Lecce avaro di grandi emozioni.

Complice un inizio piuttosto contratto, gli Azzurri hanno faticato e non poco a rendersi pericolosi nell’area di rigore giallorossa. A tenere banco, semmai, è stata la protesta del pubblico di Napoli. Sono tanti gli striscioni comparsi con i quali i supporters azzurri hanno nuovamente criticato l’esito di una stagione che definire complicata sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. In mezzo a tante difficoltà, sono state davvero poche le note positive per il Napoli, staccatosi subito dalle posizioni di vertice. In Curva A – tra i tanti – è comparso uno striscione di protesta piuttosto eloquente: “In questa stagione fallimentare l’unica a salvarsi è la maglia…vada altrove chi per lei non ha dato battaglia!”