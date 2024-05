Lo Stirpe e i telefoni sintonizzati su Empoli: Frosinone è un’altalena di emozioni

Allo Stirpe quante emozioni tra la partita con l’Udinese e gli aggiornamenti di Empoli-Roma

Due sfide, un solo obiettivo. Tra Empoli e Frosinone i cuori, gli occhi e le orecchie sono sincronizzati sui telefoni, le app, le radioline e qualsiasi altra cosa. Perché la salvezza è cosa fondamentale per Frosinone, Udinese ed Empoli che si giocano i due posti disponibili per restare in Serie A. E i risultati sono legati e vincolati tra di loro.

Di tutte e tre le formazioni il più tranquillo sulla carta è proprio il Frosinone, ma la pressione è tanta anche per questo, con la prima storica salvezza lì a un passo contro l’Udinese che invece è abituata a certi palcoscenici. Per questo allo Stirpe tutti, ma proprio tutti, seguono con profondo interesse quello che succede qualche centinaio di chilometri più su tra Empoli e Roma. Alla squadra di Di Francesco basta un pareggio per salvarsi, ma l’inizio del match con i friulani non è stato dei migliori. Un po’ di paura forse mentre la squadra di Cannavaro è entrata sicuramente con un piglio più convinto. E anche per questo la notizia del vantaggio dell’Empoli contro i giallorossi ha fatto preoccupare tutto lo Stirpe. “Ma ha segnato l’Empoli?”, la frase che comincia a serpeggiare in tribuna. Anche perché sarebbe un risultato che inguaia tutti, con l’Udinese che pareggiando a Frosinone contemporaneamente sarebbe in B. Per questo i telefoni con le notizie che arrivano dal Castellani, tra cui il pareggio poi annullato a Cristante. E nel frattempo i ciociari rialzano la testa con con una serie di grandi occasioni. Lo Stirpe stasera è una vera e propria altalena di emozioni.