L’Atalanta silura il Torino e la Roma, reti bianche a Napoli | HIGHLIGHTS

Atalanta super contro il Torino, mentre il Napoli non va oltre lo 0-0: la vittoria nerazzurra fa sfumare il sogno Champions per la Roma

Un’Atalanta formato Europa League distrugge il Torino in casa e fa sfumare così le speranze Champions League della Roma.

I nerazzurri superano 3-0 i granata in un Gewiss Stadium in festa dopo la straordinaria vittoria dell’Europa League. La ‘Dea’ archivia la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Scamacca e Lookman. Nella ripresa vengono annullati tre gol. Il primo a Scamacca per un pallone precedentemente uscito, il secondo e il terzo a Lookman, rispettivamente per un dubbio fallo in attacco e per fuorigioco. Tra i due gol annullati al nigeriano ecco il rigore di Mario Pasalic, per il 3-0 finale. Un Torino letteralmente annichilito e le chances per la Roma di qualificarsi alla Champions ormai sfumate, visto che con questo risultato i nerazzurri scavalcano il Bologna, sconfitto a Marassi.

A Napoli invece il Lecce e Luca Gotti concludono in maniera eccellente la stagione strappando uno 0-0 in casa dei campioni d’Italia uscenti. Gli azzurri non brillano, ma sono anche sfortunati. Nel secondo tempo Cajuste prima e Ngonge poi centrano i legni della porta difesa da Falcone. Alla fine finisce 0-0, con il Napoli che raggiunge il Torino a pari punti, ma si piazza decimo a causa degli scontri diretti.

Atalanta-Torino 3-0

Marcatori: Scamacca 26′, Lookman 43′, Pasalic 71′

Napoli-Lecce 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan 75, Juventus 71, Atalanta* 69, Bologna 68, Roma* 63, Lazio* 60, Fiorentina* 57, Torino e Napoli 53, Genoa 49, Monza 45, Lecce 38, Verona* 37, Cagliari 36, Frosinone* 35, Udinese* 34, Empoli* 33, Sassuolo* 29, Salernitana 17.

*una partita in meno