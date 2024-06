DIRETTA Euro 2024, Romania-Ucraina: le formazioni UFFICIALI! LIVE

La quarta giornata di gare di Euro 2024 si apre con Romania-Ucraina: calciomercato.it la seguirà in tempo reale

In una competizione che è scivolata via sin qui senza sorprese, Romania-Ucraina apre i battenti del Girone E di Euro 2024. In campo alle ore 15, le due squadre andranno a caccia di tre punti affrontandosi come principali competitor per il secondo posto in classifica dietro al Belgio, squadra favorita del Gruppo.

Dopo un’assenza che durava dal 2016, la squadra rumena disputerà il suo sesto europeo della storia, mentre gli ucraini affronteranno la rassegna continentale per la quarta volta consecutiva, dopo aver eliminato la Bosnia e l’Islanda negli spareggi. La squadra tricolore arriva alla rassegna tedesca dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione e spera di non dover pagare lo scotto dell’esordio in una grande competizione di diversi giocatori, ma anche del commissario tecnico, Edward Iordanescu, che al pari del collega Serhiy Rebrov, è alla prima esperienza in un torneo così importante. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Romania-Ucraina

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragușin, Burca, Bancu; Marius Marin; Man, Razvan Marin, Stanciu, Coman; Dragus. All. Iordanescu

UCRAINA (4-2-3-1): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. All. Rebrov

CLASSIFICA GIRONE E: Belgio, Romania, Slovacchia e Ucraina 0