Il Napoli a Conte, l’annuncio UFFICIALE: succederà domani

Il Napoli deve decidere a breve il nome del nuovo allenatore, Conte in pole: arriva l’annuncio dalla sala stampa del ‘Maradona’

Antonio Conte: è lui il grande obiettivo di Aurelio De Laurentiis per far risorgere il Napoli dopo un campionato da incubo.

Gli azzurri, con lo scudetto sul petto, hanno chiuso al decimo posto, prendendosi la contestazione del ‘Maradona’. Una contestazione che non ha risparmiato nessuno, neanche gli eroi del tricolore dello scorso anno. Ci sarà molto lavoro da compiere per far sì che la squadra azzurra possa tornare a lottare per il vertice e il patron dei partenopei ha individuato nel tecnico salentino l’uomo giusto per rimettere in careggiata una squadra apparsa allo sbando.

Come raccontato da Calciomercato.it, tra il Napoli e Conte l’accordo economico è stato trovato e si attende il via libera definitivo di De Laurentiis per chiudere la pratica. Così c’è anche chi ha ipotizzato che l’annuncio o almeno qualche anticipazione potesse arrivare domani, quando il presidente parteciperà ad un evento con Juan Jesus dedicato alla lotta al razzismo.

Calciomercato Napoli, la società chiarisce: nessun annuncio

Non accadrà però nulla di quanto anticipato, come spiegato dalla stessa società per bocca del responsabile della comunicazione Lombardo.

Intervenuto in sala stampa nel post gara, infatti, ha voluto specificare che la presenza di De Laurentiis all’evento in programma domani non sarà il preludio a nessun tipo di annuncio. “Domani De Laurentiis sarà presente per parlare di razzismo, non c’è alcun annuncio da fare o discussione da portare avanti coi giornalisti. Non è una conferenza stampa. Spero che veniate per parlare di come combattere il razzismo.