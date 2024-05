Frosinone, Udinese ed Empoli per la lotta salvezza: c’è anche lo spareggio

Siamo arrivati al rush finale della stagione 2023/24 di Serie A. In bilico ancora la corsa salvezza con tre squadre a contendersi due posti: ecco tutte le combinazioni

È giunto il tempo dei verdetti definitivi in Serie A, con le ultimissime gare che si disputeranno nella giornata di oggi che andranno a delineare la classifica finale al culmine di un’annata lunga e faticosa.

Ci sono in particolare tre squadre costrette a fare gli straordinari per arrivare a portare a casa i rispettivi obiettivi. Si tratta di Frosinone, Udinese ed Empoli che questa sera in 90 minuti più recupero si giocano la permanenza in Serie A, e di conseguenza il peso di un’intera stagione di sacrifici.

Il margine d’errore è praticamente azzerato per le tre contendenti che in un finale thriller si preparano a regalare ai tifosi l’ultimo grande verdetto. Frosinone e Udinese si scontreranno in un faccia a faccia al cardiopalma allo Stirpe che potrebbe tanto premiare entrambe quanto solamente una delle due. I gialloblu partono con i favori del pronostico dall’alto dei 35 punti in classifica, uno in più dei friulani e due di margine sull’Empoli che al momento sembra avere la situazione più delicata visto lo scontro complicato contro la Roma.

Empoli, Udinese e Frosinone si giocano la salvezza: tutte le combinazioni

Al netto delle griglie di partenza c’è speranza salvezza, seppur in misura differente, per tutte e tre le squadre prese in esame con anche un’ipotesi spareggio che potrebbe concretizzarsi in una sola casistica.

Andando però in ordine di classifica il Frosinone resta in Serie A se vince o pareggia con l’Udinese, oppure perde ma con l’Empoli che non batte la Roma.

I friulani sarebbero invece salvi in caso di vittoria, ma anche di pareggio sempre nel caso in cui l’Empoli non faccia bottino pieno nella propria sfida odierna ed infine anche in caso di ko a patto però che perdano anche i toscani.

Più complessa la situazione della squadra di Nicola che ha di fatto una sola chance per la salvezza sicura: vincere contro la Roma a prescindere dal risultato dell’altra gara.

Chiude il quadro una suggestiva ipotesi spareggio che si materializzerebbe con una sola combinazione di risultati. In caso di ko dell’Udinese allo Stirpe e di pareggio dell’Empoli, azzurri e bianconeri finirebbero a pari punti in classifica con conseguente playout da giocare in gara doppia di andata e ritorno.