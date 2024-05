Dall’Inter alla Juve, il ‘rilancio’ è un assist al bacio: si libera gratis

Colpo di scena sul mercato: occasione a parametro zero per la Juventus che beffa l’Inter

Cambia lo scenario in vista della sessione estiva di calciomercato: la Juventus è già pronta ad approfittarne.

Potrebbero radicalmente cambiare i piani di mercato di Inter e Juventus in vista della prossima estate, ma non solo. A cambiare, infatti, potrebbe essere il futuro di Khéphren Thuram, centrocampista francese classe 2001, fratello dell’interista Marcus e legato al Nizza da un altro anno di contratto. La sua avventura con la formazione rossonera sembrava ormai giunta al termine dopo aver realizzato un gol e un assist in ventinove partite nella stagione ormai agli sgoccioli sotto la gestione del tecnico italiano Francesco Farioli.

Da tempo, il giocatore nativo di Reggio Emilia, è finito nel mirino di diversi club europei ed italiani, in particolar modo Juventus e Inter, intenzionate a portare in Italia il più giovane dei figli di Lilian Thuram. Ora, però, quando la stagione agonistica sta per terminare e la sessione estiva di calciomercato si avvicina, le prospettive per Khéphren Thuram potrebbero radicalmente e improvvisamente cambiare.

Calciomercato Juventus, Thuram e l’affare a parametro zero

Al termine di una stagione non semplice con la maglia del Nizza (la veste dal 2019, quando fu prelevato dal Monaco), l’addio di Khéphren Thuram sembrava un fatto praticamente scontato, al netto del contratto in scadenza al 30 giugno 2025.

Il centrocampista classe 2001 ha faticato a integrarsi negli schemi del tecnico italiano Francesco Farioli, prossimo a diventare il nuovo allenatore degli olandesi dell’Ajax. Proprio il cambio di guida tecnica in casa Nizza potrebbe cambiare quelle che sono le prospettive dell’immediato futuro di Thuram junior come spiega Nice Matin.

In particolar modo, il club aveva fissato a 15 milioni di euro la cifra per lasciar partire Khéphren Thuram, prelevato dal Monaco nel 2019 a titolo gratuito. L’addio di Farioli, però, potrebbe cambiare le carte in tavola: Thuram, infatti, potrebbe restare un altro anno e arrivare così a scadenza di contratto: una interessante opportunità di mercato per Juventus e Inter, ma occhio anche alle sirene di mercato provenienti dall’Inghilterra, dove Liverpool e Manchester United avrebbero adocchiato il centrocampista classe 2001, assistito dallo stesso gente del fratello Marcus: potrebbe seguire proprio le sue orme, replicando quanto fatto dall’attaccante nerazzurro, arrivato in Italia dopo aver lasciato il Borussia Mönchengladbach dopo la scadenza del contratto che lo legava al club tedesco.