Roma, soddisfazione per Lukaku: il premio ricevuto dal bomber

Romelu Lukaku ha concluso anticipatamente la sua stagione con la Roma, ma per lui c’è un premio prestigioso dall’Associazione Stampa Estera

Non ci sarà domani in Empoli-Roma per squalifica, ma prima dello stop Romelu Lukaku ha condotto i giallorossi al sesto posto aritmetico con la rete con il Genoa, la 21esima della sua stagione. Un buon impatto, quello del belga, che è stato anche premiato quest’oggi per il suo rendimento.

Il giocatore ha ricevuto dall’Associazione Stampa Estera il premio come “Miglior Atleta Straniero in Italia“. Il premio gli è stato consegnato a Trigoria. Presente il comitato sportivo composto da Dundar Kesapli, Alba Kepi, Elizabeth Missland, Maarten van Aalderen e Baris Seckin. Nell’elenco dei premiati di quest’anno anche altre personalità di spicco del mondo sportivo come Jannik Sinner, Gianluigi Buffon, Ambra Sabatini e Larissa Iapichino.