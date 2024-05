Juventus scatenata, non solo Di Gregorio: colpo dalla diretta rivale

La Juventus inizia a prendere forma in vista della prossima stagione. Oltre a Di Gregorio, i bianconeri hanno puntato un top di una diretta rivale

La Vecchia Signora ha cambiato registro e ha deciso di avviare un vero e proprio restyling, che potrebbe cambiare profondamente l’idea di gioco e il volto della squadra. La Juventus ripartirà da Thiago Motta, e non da Massimiliano Allegri, con tutte le ricadute ovvie sotto il profilo del gioco e della modernità tattica – uno dei marchi di fabbrica dell’ormai ex tecnico del Bologna.

Allo stesso tempo, è chiaro che Cristiano Giuntoli voglia dare un volto diverso alla rosa, mantenendo i capisaldi del club, ma senza ignorare il bisogno di volti nuovi, stavolta anche da costruire in casa, e che possa riportare al successo il club di Torino. Va proprio in questo senso l’acquisto di Michele Di Gregorio, il miglior portiere della Serie A nell’ultima stagione, e che tenterà di essere protagonista anche diversi metri più a Nord.

Potrebbe non essere l’unico profilo che i bianconeri cercheranno di portare a casa dal Monza, prossima rivale tra pochi minuti – e l’ultima della stagione – in Serie A.

Juventus, torna di moda Colpani: per ora è solo un’idea

L’idea di calcio di Thiago Motta si basa sull’uno contro uno continuo sugli esterni, uno dei marchi di fabbrica dell’ex centrocampista dell’Inter che al Bologna ha sfruttato al massimo le caratteristiche di laterali come Ndoye e Orsolini.

A parte Chiesa e Yildiz, la dirigenza dovrà sicuramente accontentare il tecnico che ha scelto e lo farà attraverso almeno un esterno offensivo di piede mancino, bravo a dare qualità negli ultimi trenta metri. Proprio per questo, potrebbe tornare di moda Andrea Colpani, il cui rendimento è un po’ calato dopo una prima parte di stagione esplosiva con il Monza.

Allo stesso modo, anche il suo cartellino è sceso un po’ di valore, attestandosi attorno ai 15-20 milioni di euro. Al momento si tratta solo di un’idea sul tavolo e occhio anche alla Lazio che, come vi abbiamo raccontato, resta vigile sul ragazzo. Ma visti gli ottimi rapporti con il Monza e l’affare Di Gregorio, non è detto che ben presto non si possa arrivare a una conclusione positiva della trattativa.