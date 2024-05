Juventus, ecco la ‘Giuntolata’: calciatore strappato al Manchester City

Il mercato della Juventus entra nel vivo con il passaggio da Allegri a Thiago Motta. Giuntoli al lavoro per rinforzare la rosa in vista della Champions

Non è stata una stagione semplice, ma alla fine la Juventus ha raggiunto i suoi obiettivi minimi. Tornare ad alzare un trofeo – conquistando la Coppa Italia – e centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Da lì Cristiano Giuntoli vuole partire per costruire la sua squadra.

Sì, perché quella del 2024-25 sarà la prima vera Juve del direttore bianconero. La scorsa estate non poté quasi fare mercato, con il solo Weah come nuovo acquisto. Con l’addio già ufficializzato di Massimiliano Allegri, si ripartirà da un nuovo allenatore che con ogni probabilità sarà Thiago Motta, che a sua volta ha già salutato il Bologna. La rosa subirà una profonda rivoluzione, con tanti giocatori in partenza e tanti in arrivo grazie ai soldi della Champions, del Mondiale per Club e delle cessioni. Il centrocampo sarà il reparto maggiormente soggetto a cambiamenti: di fatto l’unico sicuro di restare è Locatelli. Per il resto, Rabiot è in scadenza di contratto e si attende l’incontro con la mamma-agente Veronique per stabilire il futuro, McKennie è cedibile, Alcaraz non dovrebbe essere riscattato, Fagioli potrebbe rientrare nell’affare Calafiori e si ascolteranno offerte anche per Miretti e Nicolussi Caviglia.

Calciomercato Juve, sfida a Psg e per Akliouche

In entrata il primo obiettivo resta sempre Teun Koopmeiners dell’Atalanta, ma è chiaro che non basterà un solo rinforzo in mediana per puntare di nuovo a lottare per lo scudetto.

Il nome nuovo sul taccuino di Giuntoli è quello di Maghnes Akliouche, centrocampista con doti offensive francese di origini algerine classe 2002. Con i suoi 7 gol e 4 assist nella Ligue 1 ha contribuito a riportare il Monaco in Champions League. Come riportato dal quotidiano transalpino ‘Nice Matin’, su di lui hanno messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain e l’Atletico Madrid, oltre al Manchester City che per primo si è interessato al giocatore. Ma sfruttando i buoni rapporti con il club del Principato dopo l’affare Zakaria di un anno fa, l’ex dirigente del Napoli starebbe provando a fare una giuntolata anticipando tutta la concorrenza. La base d’asta per Akliouche è fissata intorno ai 20 milioni di euro.