Juventus, arriva il primo colpo di mercato: c’è la foto “ufficiale”

La Juventus saluta i suoi tifosi nella gara con il Monza, in campo c’è già l’indizio sul primo colpo di mercato estivo

Gara casalinga con il Monza per la Juventus, per provare a regalarsi un ultimo sorriso, congedarsi al meglio dal proprio pubblico e magari chiudere il campionato in terza posizione. Allo Stadium atmosfera rilassata, per l’ultimo atto del “vecchio” ciclo, prima di tuffarsi nel futuro.

Club bianconero già attivissimo sul mercato, come sappiamo, e non soltanto per la questione allenatore. Thiago Motta molto vicino per la panchina, ma c’è già, molto probabilmente, il primo rinforzo a livello di giocatori. Proprio con il Monza, in questi giorni, la Juventus ha trattato l’acquisto di Di Gregorio. Una conferma del probabile buon esito dell’operazione, a bordo campo, prima del match, con il portiere del Monza, premiato come miglior estremo difensore del campionato. Di Gregorio è stato avvicinato da Locatelli, quasi in una sorta di “benvenuto” tra i bianconeri, breve dialogo e sorrisi tra i due. La nuova Juve inizia già a prendere forma.