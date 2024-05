Conte ribalta la Serie A: firma insieme a Lukaku

Il binomio composto da Antonio Conte e Romelu Lukaku potrebbe riunirsi ancora una volta in Serie A. Le ultime sul futuro dell’allenatore salentino e del bomber belga

Il valzer delle panchine in Serie A inizia a farsi sempre più caldo. Con la chiusura imminente della stagione è inevitabile pensare al prossimo futuro, e in tal senso ci sono alcuni club che si stanno muovendo già con largo anticipo.

Tra questi c’è il Napoli che deve cancellare un’annata totalmente negativa, passata anche attraverso la gestione tecnica di ben tre allenatori: Garcia, Mazzarri e infine Calzona. Da tempo è quindi partito il casting per determinare chi andrà a prendere il posto del ct della Slovacchia con i nomi forti che restano sempre gli stessi.

Al netto di Gasperini, sempre più orientato a restare ancora a Bergamo dopo la vittoria dell’Europa League, per il Napoli non è mai tramontata la pista Antonio Conte. A fare il punto della situazione ci ha pensato l’edizione odierna di ‘Repubblica’, che ha affiancato al profilo del tecnico salentino anche una vecchia conoscenza in campo come Romelu Lukaku.

Calciomercato Napoli, Conte e Lukaku insieme

Antonio Conte torna quindi sotto i riflettori in questo valzer delle panchine che ancora non ha incastrato tutti i propri tasselli.

L’ex ct azzurro verrebbe a Napoli alle sue condizioni economiche (ingaggio da 7 milioni più bonus), motivo per cui servirà uno sforzo da parte di De Laurentiis e soci. Il quotidiano inoltre sottolinea come Conte non avrebbe pretese troppo dispendiose dal punto di vista del calciomercato. ‘Repubblica’ fa i nomi di Dorgu e Musah, mentre al posto di Osimhen potrebbe arrivare dal Chelsea Romelu Lukaku, con una formula poco esosa come il prestito con diritto di riscatto, o al limite obbligo.

Potrebbero quindi ritrovarsi all’ombra del Vesuvio l’attaccante belga, ora in forza alla Roma, e lo stesso Antonio Conte: un binomio che all’Inter ha funzionato alla perfezione.