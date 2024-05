Buffon, messaggio chiaro su Fagioli: “Chi sbaglia non va ripudiato” | VIDEO CM.IT

Le parole del Capo delegazione della Nazionale a margine della Giornata Mondiale dei Bambini allo Stadio Olimpico

I convocati definitivo per l’Europeo 2024 non sono ancora stati confermati, ma di polemiche ne sono sorte già parecchie con i 30 preconvocati di Spalletti di cui fa parte anche Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Juventus è rientrato da poco da una lunga squalifica per calcioscommesse e, a discapito di altri calciatori come Locatelli e Bonaventura che non l’hanno presa affatto bene, è stato inserito nella lista dei 30. A meno di una settimana dalla fine della squalifica.

Non ne ha parlato direttamente nominandolo Gigi Buffon, ma a margine della Giornata Mondiale dei Bambini allo Stadio Olimpico – a cui è presente anche Papa Francesco – la risposta a una delle domande sui “giusti comportamenti” chiamati in causa dal ct Spalletti è sembrata chiara.

🚨#Buffon lancia un messaggio e il riferimento a #Fagioli è chiarissimo: “Giusti comportamenti? Sì, ma ogni tanto nella vita si può sbagliare. Anche chi in alcuni momenti della propria vita non ha adottato giusti comportamenti non va ripudiato, va accolto” @calciomercatoit pic.twitter.com/3hbHn224yx — Francesco Iucca (@francescoiucca) May 25, 2024

Come il riferimento a Fagioli: “Sì, i giusti comportamenti possono aiutare, però c’è anche da dire che ogni tanto nella vita si può anche sbagliare. E quindi magari chi nella propria vita in alcuni momenti non ha adottato giusti comportamenti non va ripudiato, ma va accolto in ogni caso e magari per insegnargli una strada per poter migliorare e diventare un essere migliore”.