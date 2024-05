Super tesoretto: 234 milioni per la nuova Juve di Thiago Motta

La Juventus pronta a cambiare pelle in estate: le cessioni e i rinforzi per il nuovo tecnico Thiago Motta. Giuntoli in azione sul mercato

Manca solo l’ufficialità per l’approdo di Thiago Motta alla Juventus, dopo l’annuncio del tecnico sull’addio al Bologna ufficializzato nelle scorse ore.

L’ex centrocampista ha conquistato una storica qualificazione in Champions League alla guida dei felsinei, mentre nei prossimi giorni è pronto a mettere nero su bianco al contratto triennale con la ‘Vecchia Signora’ da oltre 4 milioni a stagione più bonus. Il lungo corteggiamento di Giuntoli è andato a segno, strappando Thiago Motta alla concorrenza del Milan e delle big inglesi dove spiccava il Chelsea. Sabato sarà Montero, subentrato dopo l’esonero di Allegri, a chiudere il campionato all’Allianz Stadium, prima di lasciare il testimone all’ormai ex allenatore del Bologna. La sfida di domani contro il Monza potrebbe essere però l’ultima apparizione con la Juve anche per diversi giocatori bianconeri.

Giuntoli ribalta la Juventus: dieci cessioni per Koopmeiners e Zirkzee

Si annuncia una vera e propria rivoluzione da parte di Giuntoli per il nuovo ciclo della Juventus, con il Dt della Continassa che ha pianificato una serie di cessioni per affondare il colpo per i grandi obiettivi sul mercato: Koopmeiners, Calafiori, Zirkzee, Thuram e Di Gregorio i nomi cerchiati in rosso nell’agenda dell’ex Napoli.

La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ è pronta così a raccogliere un super tesoretto e sacrificare anche alcuni giovani per le operazioni in entrata. In primis Soulé e Huijsen, valutati rispettivamente 40 e 30 milioni di euro. Tra i calciatori in prestito sono destinati a partire anche Barrenechea (8), Kaio Jorge (10) e Arthur (20), con quest’ultimo che non sarà riscattato dalla Fiorentina. Nell’attuale rosa invece hanno le valigie pronte Kean (20 milioni), Kostic (10), Iling-Junior (15) e Nicolussi-Caviglia (8), mentre sarà da valutare la posizione di Miretti (prezzo intorno ai 20 milioni) che piace al futuro tecnico Thiago Motta ma allo stesso tempo potrebbe finire come contropartita in qualche affare. A questo budget si aggiunge infine l’introito per il ritorno in Champions League da 53 milioni: un super tesoretto da 234 milioni di euro per tornare ai vertici e lottare per lo scudetto nella prossima stagione.