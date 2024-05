MVP Serie A 2023/24, dominio Inter: Inzaghi e Lautaro Martinez i re, Di Gregorio miglior portiere

I premi della Lega Serie A con cui sono stati incoronati i migliori calciatori della stagione, divisi per ruolo. Svetta l’Inter

Come ogni anno, anche al termine di questa stagione la Lega Serie A ha incoronato i migliori calciatori stagionali. Da pronostico è stata soprattutto l’Inter a prendersi la scena. La cavalcata trionfale della compagine di Inzaghi, nominato miglior allenatore, ha infatti fruttato molti riconoscimenti individuali.

Bastoni e Calhanoglu, infatti, sono stati premiati rispettivamente come miglior difensore e miglior centrocampista. Lo scettro di migliori portiere è andato invece a Michele Di Gregorio, una delle rivelazioni più luminose del Monza di Raffaele Palladino. Molto più variegato, invece, il mosaico in attacco. Con Zirkzee nominato miglior Under 23, Vlahovic è stato premiato come miglior attaccante della Serie A 2023/24: il numero 9 della Juventus ha battuto Rafa Leao e Paulo Dybala. Il premio di MVP della Serie A è invece andato a Lautaro Martinez, votato come il miglior calciatore del campionato.