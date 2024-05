Lascia un pezzo di storia della Juve: ma resta in Serie A

La Juve potrebbe salutare un pezzo di storia recente nelle prossime settimane, pronto a una nuova avventura in Serie A

Non è ancora conclusa ufficialmente questa stagione che il pensiero è in maniera evidente già proiettato alla prossima. In poche ore due squadre qualificate in Champions League come Bologna e Milan hanno dato l’annuncio della separazione dai propri allenatori, dopo che ciò era avvenuto già con la Juventus. Non è ancora chiaro del tutto chi prenderà i loro posti, ma le dirigenze stanno lavorando sul mercato da tempo. Questo avviene nelle big della Serie A ma non solo.

In Serie B manca l’ultima squadra che insieme a Parma e Como verrà primossa, con i playoff ancora in corso e le semifinali di ritorno previste tra stasera e domani. Due corazzate però hanno intanto già festeggiato e si preparano a bussare anche alla porta dei top club italiani per puntellare la rosa, in questo caso alla Juventus. I ducali dovrebbero proseguire con Fabio Pecchia in panchina dopo aver sostanzialmente dominato il campionato, acquisendo in anticipo la promozione. La squadra emiliana si è potuta concedere anche qualche battuta di arresto nella parte finale della stagione, tanto era il vantaggio accumulato. Ma ora il sogno è proseguire questo percorso virtuoso sia in panchina che in società, ma col bisogno ovviamente di rinforzare la rosa anche a livello di esperienza.

Perin può salutare la Juve: lo vuole il Parma

Come riporta ‘La Gazzetta di Parma’, ad esempio, il club gialloblù avrebbe messo nel mirino un innesto di carisma e qualità per il ritorno in Serie A. Verrà confermato Leandro Chichizola, argentino classe ’90 che in massima divisione non ci ha mai giocato. Per questo il Parma vorrebbe affiancargli un nome più esperto e avrebbe individuato due nomi in particolare. Il primo è Wladimiro Falcone del Lecce, l’altro è Mattia Perin della Juventus.

L’estremo difensore di Latina ha 32 anni, dal 2018 è di proprietà dei bianconeri ed è il vice di Szczesny, con poche possibilità di giocare titolare e da protagonista con continuità. Anche se la stima del club e dei compagni nei suoi confronti è gigantesca. A questo momento della carriera, però, potrebbe anche essere allettato dal tornare a essere titolarissimo in una piazza prestigiosa, anche se ovviamente con obiettivi totalmente diversi, anche a livello economico. Perin è molto affezionato e legato alla piazza juventina, sarebbe una scelta di vita oltre che sportiva, magari Buffon può dargli un consiglio da doppio ex, oltre che da leggenda. L’ex Genoa ha il contratto in scadenza tra un anno, può essere il momento giusto per una nuova esperienza. Il Parma in questo modo blinderebbe la porta. E la Juve si ritroverebbe a dover cercare un altro vice della stessa qualità e affidabilità nella stagione del ritorno in Champions. Non semplicissimo.