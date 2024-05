“Ha scelto il vero giallorosso”: che bordata alla Roma, bufera social

Bordata alla Roma che fa nascere la bufera social: i giallorossi presi in giro dal club dopo aver chiuso l’acquisto

Nahitan Nandez ha firmato con l’Al-Qadisiyya. Il centrocampista uruguaiano, in scadenza di contratto con il Cagliari, ha scelto l’avventura nel campionato saudita ed oggi il suo arrivo alla corte del club di Khobar è stato ufficializzato.

Un annuncio arrivato dopo che nei giorni scorsi era stato dato per fatto il suo trasferimento alla Roma. Calciomercato.it aveva raccontato di come non ci fosse nessuna trattativa concreta tra le parti ed ora è arrivata la svolta con la firma con la società della Saudi Pro League.

Proprio l’Al-Qadisiyya ha voluto accendere gli animi sui social, ricordando in maniera molto piccata le voci su Nandez alla Roma. Un tweet, giocando sui colori social delle due società. Entrambe le maglie sono, infatti, giallo e rosse, una coincidenza che la società saudita ha voluto sfruttare andando a stuzzicare il club italiano.

Così su X dopo aver ricondiviso il tweet in cui veniva annunciato Nandez, ha voluto anche tirare in ballo la formazione capitolina: “Ha scelto i veri giallorossi. Naturalmente” con il tag alla stessa Roma.