Finito l’incontro tra Gasperini e l’Atalanta: la decisione del tecnico

Napoli in attesa della scelta finale dell’allenatore che ha appena regalato l’Europa League alla ‘Dea’

È terminato il tanto atteso incontro tra Gasperini e l’Atalanta. Sul tavolo, col Napoli in attesa, la decisione finale del tecnico: restare a Bergamo, rinnovando il contratto, oppure dire addio dopo otto stagioni con la vittoria dell’Europa League?

Al momento, non è emersa in merito ancora nessuna decisione definitiva. Come anticipato ieri da Calciomercato.it, i colloqui tra l’Atalanta e Gasperini proseguiranno, ci sarà un nuovo round domani. Il tecnico di Grugliasco, prima di fare la sua scelta, vorrà avere il quadro più ampio possibile sul progetto del club bergamasco e sulle intenzioni in tema di mercato. Sullo sfondo, c’è sempre il Napoli, che lavora anche a Conte, ma non solo. Gli azzurri mantengono vivi anche i contatti con Pioli. Questa volta, i partenopei non possono commettere gli errori dello scorso anno e la scelta dell’allenatore sarà cruciale come non mai.