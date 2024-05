Colpo Capitale: 30 milioni per la Juventus

Per provare ad ‘accontentare’ Thiago Motta, dando allo stesso tempo una sistemata ai conti, Cristiano Giuntoli dovrà lavorare molto sul fronte uscite

Giuntoli è già al lavoro per la Juventus che verrà. Punto di partenza, ovviamente, Thiago Motta che si legherà ai bianconeri con un triennale da circa 5 milioni a stagione.

Per provare ad ‘accontentare’ più possibile l’italo-brasiliano, dando allo stesso tempo una sistemata ai conti, il Football director opererà molto sul fronte uscite. La lista è lunga e, almeno per il momento, comprende anche Matias Soule reduce da un’ottima annata (11 gol e 3 assist) al Frosinone in prestito.

L’argentino poteva essere ceduto già a gennaio, quando bussò alla porta un club della Saudi League. Ma il fantasista di Mar del Plata preferì terminare l’annata in ciociaria, rimandando il suo futuro al termine della stagione. Giuntoli lo valuta non meno di 30 milioni di euro, una cifra che non spaventa i club inglesi ma, a quanto pare, nemmeno le società italiane. Oltre al Napoli, si registra infatti l’interesse per Soule da parte delle due romane, Lazio e Roma.

Juventus, Roma-Lazio per Soule: l’argentino preferisce i giallorossi

Per Tudor, come riporta ‘Laziochannel.it’, il classe 2003 albiceleste è una priorità. Il tecnico ha già fatto il suo nome a Claudio Lotito, il quale con la Juventus si siederà a parlare già di Luca Pellegrini che di Nicolò Rovella.

Soule preferirebbe però la Roma, visto che in giallorosso ci sono già due suoi connazionali nonché amici, Paulo Dybala e Leandro Paredes.