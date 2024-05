Mollato dal Milan, Lopetegui riparte dal West Ham: è UFFICIALE

Lopetegui era stato dato vicinissimo al Milan, con la protesta dei tifosi rossoneri che ha spinto il club a virare su altri profili

La notizia di Calciomercato.it dello scorso 6 maggio trova l’ufficialità in questi istanti: Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del West Ham.

“Sono molto felice – le prime parole del tecnico spagnolo da nuovo allenatore degli ‘Hammers’ – Avevo altre opportunità, ma sono molto felice che il West Ham abbia scelto me perché anch’io ho scelto il West Ham”.

We are delighted to announce the appointment of Julen Lopetegui as the Club’s new men’s Head Coach.

The former Spain, Porto, Real Madrid and Sevilla coach will officially begin work on July 1 🗓️

— West Ham United (@WestHam) May 23, 2024