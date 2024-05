Intreccio con Lukaku, rivoluzione in attacco e Milan scippato

Il campionato è ormai agli sgoccioli e il mercato sta per entrare nel vivo: possibile beffa in attacco per il Milan

L’estate in arrivo potrebbe portare diversi colpi di scena di mercato. E si profila già una possibile beffa per il ‘nuovo’ Milan post Pioli.

C’è aria di rivoluzione in casa Milan, con i rossoneri che partiranno da un nuovo allenatore dopo l’addio di Stefano Pioli. Diversi i nomi nel mirino del club rossonero per sostituire il tecnico dell’ultimo scudetto, ma occhio anche al calciomercato, con alcune operazioni che potrebbero essere slegate dal nuovo tecnico. Tra queste, quella per un attaccante di peso, dato che tra poco più di un mese lascerà Milano e l’Italia Olivier Giroud, in scadenza di contratto col Diavolo.

Tra i nomi adocchiati per l’attacco c’è da tempo quello di Jonathan David, centravanti canadese classe 2000 di proprietà del Lille con cui ha un altro anno di contratto. In estate saluterà sicuramente la formazione transalpina e la Serie A è una ipotesi concreta per il giocatore di origini statunitensi, ma occhio a possibili inserimenti ‘a sorpresa’.

Calciomercato Milan, possibile beffa per David

Nelle ultime ore, infatti, il nome dell’attaccante classe 2000 – autore di 26 gol e 9 assist in questa stagione – è stato accostato anche alla Roma di Daniele De Rossi e, soprattutto, del nuovo dirigente Florent Ghisolfi, in arrivo dal Nizza.

Il nuovo responsabile dell’area tecnica, infatti, si sarebbe già inserito nella corsa a uno degli attaccanti più forti del campionato francese e allenato dall’ex romanista Fonseca, tra i candidati a prendere il posto di Stefano Pioli. L’attaccante piace ai rossoneri, ma anche al Napoli e ha estimatori pure in Premier League. Un obiettivo non semplice da raggiungere, ma i rapporti tra Roma e Lille potrebbero agevolare Ghisolfi che così soffierebbe subito un obiettivo per l’attacco al Milan. Del resto, anche la Roma avrà bisogno di rinforzare il reparto avanzato in vista degli addii di Abraham e Lukaku.

Il giocatore – che nel massimo campionato francese ha segnato 43 gol in totale – ha già comunicato di non voler rinnovare il contratto con il club transalpino. Ora si concentrerà sulla Coppa America che giocherà negli Stati Uniti con la nazionale canadese per poi finire al centro di una vera e propria asta internazionale, con un intreccio di allenatori e dirigenti.