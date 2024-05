Zirkzee tra Milan e Juventus: incontro per il nuovo bomber

Il Milan a caccia di un nuovo centravanti per la prossima stagione dopo l’addio di Giroud: incontro e pressing rossonero

Il Milan sabato darà l’addio a Pioli in panchina e a Giroud in attacco, con il nazionale francese che dalla prossima stagione giocherà nella MLS americana.

Logico che la dirigenza rossonera si stia muovendo per un nuovo centravanti, giovane e di prospettiva ma comunque pronto per determinati palcoscenici. Negli ultimi tempi si è intensificato il pressing per Sesko, in evidenza con la maglia del Lipsia che lo valuta oltre i 70 milioni di euro. Scoglio prezzo per il ‘Diavolo’ che deve fronteggiare anche il pericolo Premier League per lo sloveno. Situazione non dissimile a quella di Zirkzee, probabilmente il sogno di mercato e obiettivo numero uno per Moncada e Ibrahimovic. Per il gioiello del Bologna potrebbe scatenarsi un’asta di mercato e tra le altre ci sarebbe la corte serrata della Juventus su input di Thiago Motta.

Calciomercato Milan, fari accesi su Guirassy: costa meno di 18 milioni

Tra Sesko e Zirkzee c’è comunque anche un piano C, ovvero l’opzione che porta a Serhou Guirassy, tornato fortemente d’attualità a Casa Milan.

Il file del bomber della Guinea non è mai uscito dai radar rossoneri, anche per la valutazione contenuta grazie alla clausola da 17,5 milioni di euro nel contratto fino al 2026 con lo Stoccarda. Nei giorni scorsi i dirigenti della società tedesca erano a Milano e ne hanno approfittato per una chiacchierata con i vertici del mercato milanista. Guirassy piace da tempo al Dt Moncada e il prezzo di listino stuzzica e non poco il ‘Diavolo’. Al contrario, lo scoglio per il Milan potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio del 28enne giocatore, che forte dell’interesse delle compagini di Premier ambirebbe a uno stipendio da 5 milioni netti a stagione. Guirassy nella stagione in corso ha siglato 30 reti in tutte le competizioni e in estate vorrebbe provare il grande salto in una big europea.