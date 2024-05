Con l’Inter è già finita: “Tutto fatto con il Milan”

Le ultime sul giocatore che appare sempre più destinato a trasferirsi a Milano: il punto della situazione che fa sorridere i tifosi del Milan

Sarà uno dei protagonisti agli Europei 2024 con la Nazionale di Luciano Spalletti dopo una stagione in Serie A davvero perfetta.

La convocazione di Alessandro Buongiorno è praticamente certa, poi, chiaramente, toccherà all’ex tecnico del Napoli decidere se farlo giocare dall’inizio o meno. Per il calciatore del Torino sarà comunque un’estate calda non solo per la partecipazione alla competizione internazionale, ma anche per il calciomercato.

Inevitabilmente Buongiorno sarà, infatti, uno dei profili che animerà la prossima campagna acquisti. Non è un segreto, d’altronde, che il centrale azzurro sia nel mirino delle grandi squadra del massimo campionato. C’è lui in cima alla lista dei desideri di Geoffrey Moncada, chiamato a rafforzare un reparto arretrato, quello del Milan, che ha fatto davvero male. In realtà ci aveva provato già a gennaio, ma senza successo, trovando il muro insuperabile eretto da Urbano Cairo, con una richiesta da 50 milioni di euro.

Colpo Buongiorno, De Maggio sicuro: “Già fatto tutto col Milan”

Ora la speranza è che l’affare possa andare in porto per 35/40 milioni, magari con l’inserimento di qualche contropartita gradita.

Buongiorno, però, piace tantissimo anche all’Inter, che deve pensare al dopo Francesco Acerbi. Ci sarebbe anche la Juve sul giocatore, ma un altro cambio di maglia nella stessa città, come successo con Bremer non sarebbe proprio ben visto.

Potrebbe così esserci davvero Milano nel futuro di Buongiorno e più precisamente il rossonero. Ad esserne convinto è Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, che ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dalle notizie che ho, Buongiorno ha già fatto tutto col Milan. Mi dicono anche che il Napoli non stia su Martinez Quarta della Fiorentina. Gasperini? Una persona molto vicina a De Laurentiis mi ha detto che sarà lui l’allenatore del Napoli”. Ha concluso il giornalista.