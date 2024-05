“Fantastico vederlo in Serie A”: che assist per Juve e Milan

L’agente non nasconde il desiderio di approdare in Serie A, con la Liga come altra alternativa: che occasione per Juventus, Inter e Milan

Italia o Spagna: la scelta è già stata fatta. Juventus, Inter e Milan, ma anche la Roma potrebbero approfittare dell’apertura arrivata dal procuratore che non ha nascosto l’ambizione di giocare in Serie A.

È Guido Albers, agente di Donny van de Beek, ad aver parlato nel corso di un’intervista alla ‘ESPN’ del futuro del centrocampista olandese, di proprietà del Manchester United. L’ex Ajax ha giocato la seconda parte di stagione nell’Eintracht Francoforte, senza però convincere: appena 8 le presenze con la maglia dei tedeschi, con la missione rilancio fallita come era già accaduto due anni fa con la maglia dell’Everton.

Anche con i Toffees poche presenze ed un rendimento non certo ai livelli della sua esperienza all’Ajax. L’Eintracht non ha intenzione di riscattarlo e van de Beek, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2025, non ha voglia di tornare al Manchester United. Si apre così la porta ad un’occasione italiana, come confermato da Albers.

Calciomercato Serie A, agente van de Beek: “Fantastico se va in Italia”

Il procuratore di van de Beek spiega qual è la posizione del suo assistito e del suo no al ritorno al Manchester United.

“Deve andare in un club che gioca un buon calcio: non tornerà all’Ajax. Sarebbe fantastico vederlo in Spagna o in Italia”. Albers dice anche la posizione nella quale van de Beek vorrebbe giocare: “Deve andare in un club dove può giocare come 10, così come giocata all’Ajax in passato”.

Per acquistarlo dallo United, che non farà certo barricate per non cederlo, serviranno meno di 10 milioni di euro, cifra che l’Eintracht avrebbe dovuto sborsare per riscattarlo.