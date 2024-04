Estrazione Superenalotto 27 aprile 2024: risultati, vincite e quote

Estrazione Superenalotto 27 aprile 2024: risultati e numeri estratti del Superenalotto, verifica le vincite

Ritornano i consueti appuntamenti con le estrazioni del Superenalotto. Terza estrazione settimanale, stasera sabato 27 aprile 2024. Il jackpot odierno è di 95,4 milioni di euro. Scopri con noi tutte le vincite della serata.

Risultati Estrazione Superenalotto di sabato 27 aprile 2024

SUPERENALOTTO

Punti 6: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5+1: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 2, Quote € 101.477,45

Punti 4: Numero vincite 494, Quote € 417,78

Punti 3: Numero vincite 19.494, Quote € 31,90

Punti 2: Numero vincite 324.247, Quote € 5,96

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 1, Quote € 41.778,00

Punti 3SS: Numero vincite 105, Quote € 3.190,00

Punti 2SS: Numero vincite 1.701, Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 11.648, Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 27.775, Quote € 5,00

Combinazione vincente SuperEnalotto: 63 54 24 41 62 27

Numero Jolly: 37

Numero Superstar: 37

Jackpot: 95.400.000 euro