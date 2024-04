Inzaghi e Marotta all’ultimo anno: l’Inter ha già la nuova coppia d’assi

Inzaghi e Marotta potrebbero lasciare l’Inter tra un anno: la società non si farà trovare impreparata, ecco la nuova coppia d’assi

È qui la festa per l’Inter. L’attesa è terminata ed i nerazzurri possono godersi il ventesimo tricolore. Con la seconda stella cucita sul petto, la società deve ora pianificare un futuro che sarà nel segno della continuità: Simone Inzaghi sarà al timone della squadra anche il prossimo anno, con Marotta e Ausilio chiamati a rinforzare la rosa per provare a ripetersi.

Anche dal punto di vista dei calciatori non si prevedono grosse cessioni, anche se qualche addio ci sarà con Dumfries tra i probabili partenti. Discorso completamente diverso quello relativo al 2025: pianificare da qui ad un anno è ovviamente complicato, ma non si può certo escludere che quella che inizierà ad agosto possa essere anche l’ultima stagione di Inzaghi sulla panchina dell’Inter (del resto ha il contratto in scadenza nel 2025).

Un addio che non coglierebbe di sorpresa la società che potrebbe ripartire con un grande ex: Diego Simeone.

Calciomercato Inter, Simeone e Berta dal 2025

Stando a quanto riporta ‘todofichajes.com’, infatti, Diego Simeone starebbe valutando seriamente la possibilità di lasciare l’Atletico Madrid.

L’argentino vorrebbe cambiare aria già da quest’estate, ma la società non è dello stesso avviso. Per questo il Cholo potrebbe fare il suo ultimo anno al Wanda Metropolitano e poi scegliere la sua nuova squadra. In questo senso il grande desiderio, riferisce il portale, sarebbe quello di allenare l’Inter e a Milano potrebbe sbarcare anche con Andrea Berta, direttore sportivo dei Colchoneros.

Il suo arrivo con Simeone potrebbe rappresentare il preludio all’addio anche di Marotta, oltre a quello di Inzaghi, dando vita quindi ad una nuova era per i nerazzurri. Tutto comunque ancora molto lontano per poterci pensare: ora è il momento della festa con i nerazzurri che vogliono godersi ancora a lungo la conquista della seconda stella. Per il momento, il futuro può attendere.