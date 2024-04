Perin o Szczesny in finale di Coppa Italia: è arrivato l’annuncio

Anche il portiere della Juventus, Mattia Perin, ha analizzato la qualificazione di serata. Poi si proietta anche sulla finalissima

Alla Juventus è bastato un gol di Milik nel finale per rendere dolce la sconfitta per 2-1 dell’Olimpico contro la Lazio. Un ko che col successo per 2-0 dell’andata si traduce in passaggio del turno con annessa finalissima di Coppa Italia da giocare a maggio.

Tra i migliori della squadra di Allegri nella serata dell’Olimpico c’è stato Mattia Perin, che ai microfoni di ‘Mediaset’ nel post partita ha analizzato a sfida: “Prima della partita ho detto che nulla si ottiene senza sacrificio e sofferenza. Noi siamo abituati perchè quando ci mettono all’angolo tiriamo fuori il meglio. Sono orgoglioso della squadra e del passaggio del turno. Titolare in finale? È una decisone del mister, anche quando non gioco provo a dare il mio contributo perchè la Juventus è più grande di noi”.