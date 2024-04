“Ne parleremo più avanti”: Allegri e addio alla Juve, Vlahovic esplosivo

Il bomber serbo esalta il tecnico bianconero: “Uno degli allenatori più forti degli ultimi venti anni”

“Sogno di vincere il Pallone d’Oro“. Lo ha detto Dusan Vlahovic nell’intervista a ‘L’Equipe’, dove il bomber della Juventus ha risposto anche in merito al suo futuro.

Il serbo rispedisce al mittente i rumors su un possibile addio alla Juve nel prossimo calciomercato estivo, anche se non chiude del tutto all’ipotesi di una partenza da Torino: “Sono passati due anni e sono molto felice qui. Voglio vincere qualcosa qualcosa di importante con la Juventus. Poi vedremo, ne parleremo più avanti…“.

Vlahovic ha parole al miele per Massimiliano Allegri, che a meno di clamorose sorprese andrà via a fine stagione: “È uno degli allenatori più forti degli ultimi venti anni, sa come parlare ai suoi giocatori. Il mister mi aiuta molto. L’organizzazione delle cose più banali, nel quotidiano, alla Juventus è tutto sorprendente”, ha concluso il classe 2000 che resta un potenziale partente considerato che l’anno prossimo il suo ingaggio salirà a circa 12 milion netti.

In corso colloqui tra Giuntoli e il suo agente per ‘spalmare’ il ricchissimo stipendio, ma in caso di proposta congrua l’ex Fiorentina potrebbe davvero fare le valigie.