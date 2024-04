Milan, svolta per la panchina: accordo fino al 2027

Milan, possibile svolta imminente per la panchina: accordo fino al 2027. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti

Rischia di concludersi nel peggiore dei modi l’avventura al Milan di Stefano Pioli. Per l’allenatore e i rossoneri è arrivata la sesta sconfitta consecutiva nel Derby che ha anche consegnato la seconda stella ai rivali dell’Inter.

L’allenatore rossonero è ormai al capolinea. Come raccontato nelle scorse ore, la caccia al dopo Pioli è iniziata ormai da tempo, con tanti nomi già accostati alla panchina del Milan. L’ultimo è quello di Pellegrini, come scritto su Calciomercato.it.

“Fine ciclo? Non lo so, Inzaghi un anno fa sembrava in difficoltà, poi ha fatto quello che ha fatto. Io sto bene, lavoro bene e la squadra ha dei margini di miglioramento. A bocce ferme ragioneremo”. Al netto delle dichiarazioni del tecnico nel post partita, il suo futuro sembra ormai segnato. Una candidatura per la prossima stagione, però, rischia di sfumare.

Milan, niente Emery per la panchina: rinnovo con l’Aston Villa fino al 2027

Tra i nomi accostati alla panchina rossonera c’è anche quello di Unai Emery, che sta guidando l’Aston Villa in Champions League davanti a colossi come Manchester United e Chelsea.

Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, il club inglese si appresta a blindare l’allenatore fino al 2027. I ‘Villans’ e Unai Emery vanno verso l’intesa per un rinnovo a lungo termine. L’obiettivo è consolidare la squadra nei piani alti della Premier League. L’ipotesi Milan, dunque, è sempre più lontana.