Milan, allenatore scartato: Ibrahimovic ha detto no

Il Milan ha aperto il casting per la panchina, Pioli al capolinea: diversi nomi in ballo, per uno arriva il secco no di Ibrahimovic

Dopo il derby di ieri sera, è calato il sipario sulla Serie A 2023/2024, con il trionfo dell’Inter, ma anche sull’esperienza di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Le ultime cinque giornate di campionato saranno le ultime gare vissute dal tecnico emiliano come allenatore dei rossoneri, che adesso hanno ufficialmente aperto la ricerca del nuovo timoniere.

Si parte verso un nuovo ciclo, con l’obiettivo dichiarato di puntare a vincere, ma anche contemperando esigenze di bilancio e di sviluppo dei giovani. Motivi di ispirazione differenti non semplici da far coesistere. Da una parte Ibrahimovic, dall’altra Furlani, con Cardinale che, alla fine, tirerà le somme e valuterà quale sarà la strada più opportuna.

Sulle pagine di Calciomercato.it, quest’oggi, abbiamo proposto un primo borsino dei candidati alla panchina del Milan. Tanti nomi sul piatto, la dirigenza si prende tempo per le proprie valutazioni e presto dovrà effettuare la sua scelta.

Milan, Ibrahimovic pone il veto: candidatura respinta

Tra i nomi più ‘caldi’ del momento, ci sono stati contatti con Paulo Fonseca, mentre sulle nostre pagine vi abbiamo raccontato l’idea Manuel Pellegrini. Tra le varie candidature, o potenziali tali, ce n’è una che sarebbe comunque già stata bocciata con decisione da Ibrahimovic, che vuole far sentire la sua voce e spinge per un profilo in grado di vincere subito.

Uno dei nomi accostati era quello di Marcelo Gallardo, che ha vinto tutto con il River Plate e oggi è all’Al-Ittihad. Una candidatura che stando a quanto riportato in Argentina, da ‘TNT Sports’, non ha convinto per niente Ibrahimovic. Veto deciso da parte dello svedese, che guarda ad altre opzioni.